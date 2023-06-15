Найвіддаленіший паб у Шотландії пропонує безкоштовне пиво тим, хто зможе до нього дійти

У Шотландії найвіддаленіший британський паб запропонував безкоштовне пиво тим, хто зможе до нього дійти. Щоб отримати пиво, треба подолати 24 кілометри пішки.

Про це пише The Independent.

Паб під назвою Old Forge («Стара кузня») розташований на північному березі озера Лох-Невіс на півострові Нойдарт у Шотландії. Акція з безкоштовним пивом стартує з 1 липня.

У пабі треба сказати пароль — Wiggle (ворушіння). Однойменний продавець спортивних товарів обʼєднався з місцевою пивоварнею Knoydart Brewery. Вона зварила для відвідувачів Old Forge нове спеціальне пиво Trale. Це 5,1-відсотковий золотистий ель із нотками цитрусових, зварений з використанням односолодового та однохмельного пива. Його можна буде спробувати лише в цьому пабі.

«Нещодавно провівши масштабну реконструкцію нашого громадського паба, ми з нетерпінням чекаємо, що ми знову відчинимо двері та приймемо людей у кінці їхнього епічного шляху через пагорби Rough Bounds, щоб дістатися сюди», — заявили в Old Forge.

В одні руки можна буде отримати дві пляшки. Акція триватиме, допоки не закінчиться пиво. Протягом літа гостям також подаватимуть обмежену кількість безалкогольних альтернатив.