В Аргентині стюардеса повідомила про бомби в літаку, щоб завадити колишньому полетіти з новою дівчиною в Маямі

В Аргентині стюардеса повідомила про бомби в літаку, сподіваючись перешкодити ексбойфренду та його новій дівчині полетіти в Маямі.

Про це пише Insider.

«Скажіть капітану, що ми підклали йому три бомби в Маямі. Припиніть возитися з політикою і перевірте літак, тому що він збирається розлетітися на тисячі шматків», — сказала стюардеса Aerolíneas Argentinas Даніела Карбоне просто перед тим, як літак мав вилетіти зі столиці Аргентини Буенос-Айресу в Маямі 21 травня.

Карбоне телефонувала з мобільного своєї доньки. Вона також використала програмне забезпечення для спотворення голосу і погрожувала пілоту, який керував літаком. Вона сказала, що знає, які школи відвідують його доньки.

Колишній хлопець Карбоне, відомий як Пічо, та його нинішня дівчина теж працювали бортпровідниками на цьому рейсі. За даними місцевих медіа, Карбоне і Пічо були у стосунках пʼять років. Кілька співробітників авіакомпанії розповіли, що Карбоне погрожувала підкласти бомби, оскільки «не могла терпіти, що її покинув Пічо» заради іншої стюардеси, яка була молодшою.

З літака евакуювали 270 пасажирів. Поліція заарештувала Карбоне в міжнародному аеропорту Есейса в Буенос-Айресі за публічне залякування та перешкоджання державним службам. Якщо жінку визнають винною, їй може загрожувати до шести років вʼязниці.

Авіакомпанія Aerolíneas Argentinas втратила близько мільйона доларів доходу через вимушений перенос рейсів.