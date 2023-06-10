Румунія відкликала свого посла з Кенії після того, як він порівняв африканців із мавпами

Румунія відкликала свого посла в Кенії Драгоса Тігау та вибачилася за те, що він порівняв африканців із мавпами.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався на зустрічі в будівлі ООН у столиці Кенії Найробі 26 квітня. Тоді посол Румунії, побачивши за вікном мавпу, сказав: «Африканська група приєдналася до нас».

Уперше про інцидент повідомив міністр закордонних справ Кенії Камау Мачарія 8 червня. Він сказав, що був «приголомшений і обурений» цим інцидентом, і заявив, що були спроби приховати поведінку Тігау.

Кенійська газета Standard писала, що 9 червня африканські дипломати вимагали публічних вибачень, наполягаючи на тому, що приватних вибачень замало. Того ж дня Румунія оголосила, що була проінформована про інцидент лише цього тижня і тепер розпочала процедуру відкликання свого посла.

«Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і просимо вибачення у всіх, хто постраждав. Будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятними», — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Румунії.