У КНДР дитяча організація зібрала кошти на будівництво нових реактивних систем залпового вогню

У Північній Кореї дитячий союз із нагоди 77-ї річниці свого заснування зібрав кошти на нові реактивні системи залпового вогню. Їх передадуть армії КНДР.

Про це пише Yonhap.

Діти з Корейського дитячого союзу долучились до Робітничого руху країни та взяли участь у зборі коштів для армії, за які й були збудовані нові РСЗВ. Церемонію передачі систем провели в Пхеньяні.

Сам Робітничий рух організувала влада КНДР для збору додаткових коштів на армію. Для цього використовують дитячу та жіночу працю.

Подаровані системи отримали назву «Соньон», що корейською означає «хлопчик». Після церемонії їх відправили до військових частин країни.

Корейський дитячий союз — це аналог піонерської організації колишнього СРСР. Його створили в 1946 році, туди вступають діти віком від 7 до 14 років. Вважається, що учасниками цього союзу є три мільйони дітей.