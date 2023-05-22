У США жінці повернули каблучку з діамантом, яку вона 13 років тому змила в унітаз

У США, у штаті Міннесота жінці через 13 років повернули золоту каблучку з діамантом, яку вона раніше змила в унітаз.

Про це повідомляє The Washington Post.

71-річна Мері Стенд отримала обручку в 2010 році від чоловіка на 33-ю річницю весілля. Того року, вимивши руки в раковині у ванній, Мері Стенд пішла змити воду в унітазі і випадково впустила туди свою золоту каблучку з діамантом.

Чоловік у спробі дістати каблучку виніс унітаз на вулицю, тряс його, навіть протягнув каналізаційну камеру трубопроводом, але знайти прикрасу все одно не вдалося.

Каблучку знайшли в березні 2023 року в місті Роджерс (штат Міннесота) три працівники з очищення стічних вод міської ради. Коли вони лагодили несправний механізм, то натрапили на долото, затискач і цю каблучку з діамантом. Міська рада опублікувала повідомлення у Facebook, аби знайти первісного власника. Донька Мері Стенд побачила пост у соціальній мережі й повідомила про нього мамі.