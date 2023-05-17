На виборах мера Торонто зареєструвалися понад 100 кандидатів, зокрема собака

Понад 100 кандидатів зареєструвалися на виборах мера канадського міста Торонто. Серед них навіть є собака.

Про це пише The Guardian.

Чинний мер Джон Торі, який перебував на цій посаді три терміни, пішов у відставку в лютому після того, як зізнався у позашлюбних стосунках із колишньою співробітницею мерії.

Лідером на виборчих перегонах вважають Олівію Чоу, яка посідала третє місце під час виборів 2014 року.

Також за посаду мера змагатимуться колишній начальник поліції, 18-річний студент і навіть собака.

Кандидатом у мери зареєстрували 7-річну російську пошукову собаку Моллі. Її власник Тобі Хіпс пояснив, що представлятиме її інтереси. За його словами, собаку найбільше непокоїть використання солі на дорогах взимку, через що в неї болять лапи. Також власник сказав, що присутність собаки на засіданнях міської ради призведе до «більш цивілізованого діалогу».

Загалом кандидати дискутують із питань транспорту, вартості життя в місті та капітального ремонту інфраструктуру. Дострокове голосування відбудеться 8—13 червня, а вибори заплановані на 26 червня.