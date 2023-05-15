В Італії оштрафували на €882 чоловіка, який власним коштом полагодив яму на дорозі

В Італії чоловіка оштрафували на €882 за те, що він самостійно полагодив яму на дорозі. Чоловік планує оскаржити це рішення.

Про це пише The Guardian.

72-річний італієць Клаудіо Трента був розчарований тим, що місцева влада ніяк не могла відремонтувати 30-сантиментрову яму на пішохідному переході в містечку Барлассіна. Тому він сам заповнив її бітумом.

Це призвело до того, що на чоловіка наклали штраф, але й викликало широку дискусію про проблеми з ямами на дорогах Італії. Клаудіо Трента опублікував у своїх соцмережах лист від поліції, де його звинуватили в порушенні правил дорожнього руху — здійсненні потенційно небезпечних робіт у громадському місці без дозволу. Його також зобовʼязали повернути яму до початкового стану.

Тепер італієць планує подавати позов у відповідь — про халатність.