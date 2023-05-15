В Австрії у поїзді через гучномовець увімкнули промову Гітлера

В Австрії у міжміському поїзді, який їхав у напрямку Брегенц — Відень, увімкнули запис промови Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє BBC.

Замість звичайних оголошень можна було почути промови Гітлера і як натовп скандує «Хайль Гітлер» та «Зіг Хайль». Перевізник OEBB Railjet повідомив, що останніми днями було кілька таких інцидентів.

Депутат від Партії зелених Девід Штогмюллер сказав, що промову Гітлера увімкнули незадовго до того, як поїзд прибув до Відня. «Ми чули два епізоди. Спочатку було 30 секунд промови Гітлера, а потім я почув «Зіг Хайль», — розповів депутат.

Екіпаж поїзда не міг зупинити записи і не міг перебити їх власними оголошеннями.

«Наразі ми можемо припустити, що оголошення зробили безпосередньо в поїзді через систему двостороннього звʼязку. Ми повідомили про це поліцію», — сказали в OEBB і додали, що скарги подали щодо двох підозрюваних людей.