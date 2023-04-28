В Італії встановили статую русалки. Люди не зрозуміли її «провокативні форми»

На півдні Італії, у регіоні Пулья встановили «надто провокаційну» статую русалки. Директор художньої школи сказав, що це «данина поваги переважній більшості фігуристих жінок».

Про це повідомляє The Guardian.

Статую створили студенти художньої школи Луїджі Россо з міста Монополі, а потім її встановили на площі імені науковиці Рити Леві-Монтальчині. Твір мистецтва ще офіційно не відкрили.

Італійська акторка Тіціана Скіавареллі написала у Facebook, що її друг з Монополі «справедливо висловив певне здивування щодо цього «памʼятника».

«Схоже на русалку з двома силіконовими грудьми і величезною дупою, якої ніколи не уявляли в русалки», — написала Тіціана Скіавареллі. У коментарях її підтримали.

Місцеві мешканці розповіли, що статуя останніми днями спричинила багато дискусій, а деякі люди критикують її як «надто провокаційну».

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Адольфо Марчіано, директор художньої школи Луїджі Россо, захищав статую. Він пояснив, що мер Монополі доручив студентам створити кілька статуй для міста, зокрема, одну на тему моря.

«Студенти зібралися разом і придумали, що це буде русалка. Місцевій раді показали модель у масштабі, і вона їй сподобалася. А потім вирішили, що завершену скульптуру розмістять на площі», — додав художник.

Марчіано сказав, що розглядав роботу, «як уявлення про реальність, у даному випадку жіночого тіла».

Він додав: «Ви бачите рекламу на телебаченні з дуже худими моделями, але русалка — це данина переважній більшості жінок із пишними формами, особливо в нашій країні. Було б дуже погано, якби ми представляли дуже худу жінку».