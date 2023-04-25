Французький бігун подолав марафон спиною вперед і встановив новий рекорд

Французький бігун Гійом де Люстрак подолав 42-кілометровий марафон спиною вперед за 3 години 25 хвилин і фінішував 19-м. Тепер він може стати володарем світового рекорду.

Про це пише The Connexion.

Де Люстрак пробіг дистанцію, тому що програв парі. Забіг відбувався в Дромі, що на південному сході Франції.

«Я дуже радий, що розділив цей моментом зі своєю родиною, нареченою та друзями… [але] тепер я не відчуваю пальців на ногах!» — сказав бігун після перегонів.

Він побив попередній світовий рекорд, який належав китайцю Сюю Чженьцзюню. Той пробіг марафон спиною вперед за 3 години 43 хвилини.

Друзі Де Люстрака зафільмували його забіг і подали заявку до Книги рекордів Гіннеса.