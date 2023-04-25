У Баварії зі ставка викрали 80 золотих риб. А потім повернули

У Німеччині, у баварському місті Вальдкрайбург поліція розшукує того, хто «розкаявся», і повернув 80 золотих рибок із садового ставка.

Про це повідомляє DW.

Про крадіжку стало відомо 21 квітня, однак 24 квітня власник знову звʼязався з поліцією, щоб повідомити, що всі 80 риб повернулися у ставок. При цьому риба не постраждала.

«Досі залишається загадкою, хто їх повернув», — йдеться в заяві поліції.

42-річний власник оцінив свою рибу приблизно у $275. Він кілька днів був відсутній, а коли повернувся додому, виявив зникнення риби.

Хоча рибу й повернули у ставок, поліція продовжує розслідування та закликала громадськість повідомляти будь-яку інформацію про злочинця. У разі виявлення підозрюваному можуть висунути звинувачення у крадіжці та порушенні громадського порядку.