У США на території Білого дому знайшли малюка. Він протиснувся через металеву огорожу

У США офіцери Секретної служби, які відповідають за безпеку в Білому домі, знайшли малюка, який протиснувся через металеву огорожу.

Про це повідомляє Associated Press.

Офіцери забрали дитину і передали її батькам. Представник Секретної служби розповів, що офіцери «зустріли цікавого молодого відвідувача вздовж північної лінії паркана Білого дому, який ненадовго проник на територію».

Associated Press пише, що це, імовірно, перше успішне вторгнення на територію Білого дому відтоді, як за останні роки паркан збільшили (до 3,96 метра) після серії порушень безпеки. Новий паркан вищий, але він має додатковий простір між стовпами — загалом 12,7 сантиметра.