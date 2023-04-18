У США затримали нацгвардійця, який відправив резюме кілера на фейковому сайті

У США арештувати нацгвардійця зі штату Теннессі після того, як він подав резюме кілера на сатиричному сайті Rent-a-Hitman. 21-річний Джозайя Гарсія зізнався, що шукав гроші, щоб утримувати родину.

Про це пише BBC.

Сайт Rent-a-Hitman створили у 2005 році для реклами стартапу в сфері кібербезпеки. Але стартап провалився, а сам сайт став сатиричним, на ньому можна навіть «подати заявку» на роботу найманим вбивцею.

За даними ФБР, Гарсія відправив своє резюме в середині лютого. Він зазначав, що має військовий досвід та вміє поводитися зі зброєю.

Чоловіку ніхто не відповідав, і тому він самостійно звʼязався з розробниками сайту. Ті, за вказівкою ФБР, почали йому відповідати. Після цього з Гарсією почав спілкуватися агент ФБР під прикриттям. Під час листування нацгвардієць погодився на замовлення вбити людину за $5 тисяч.

Агент навіть зустрівся з ним і передав першу частину грошей, а також фотографії та інформацію про потенційну «ціль». Коли Гарсія остаточно погодився, його арештували, обшукали та вилучили зброю. Зараз чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.