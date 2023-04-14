В Англії чоловік тягнув через дорогу чайку на повідку. Птаха довелось приспати

В Англії, у місті Блекпул поліція проводить розслідування — там помітили чоловіка, який тягнув через дорогу чайку на повідку.

Про це повідомляє BBC.

Після інциденту птаха довелося приспати, а 50-річного чоловіка затримали за пияцтво та хуліганство, але згодом відпустили.

«Чайку представник громадськості доставив до місцевого ветеринара, там, на жаль, вирішили, що птаха треба приспати», — повідомили в поліції.

Поліція заявила, що нікого не арештовувала через звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами, але справу все ще розслідують.

Чайки перебувають під захистом Закону про дику природу та сільську місцевість 1981 року, і навмисне заподіяння їм шкоди чи вбивство є незаконним. Чайки, що утримуються в неволі, як і цей птах, також захищені Законом про захист тварин 2006 року, що означає, що їхній власник повинен задовольняти їхні потреби і не завдавати їм непотрібних страждань.

Служба порятунку дикої природи Brambles Wildlife Rescue, яка працює в Блекпулі, назвала інцидент «огидним».