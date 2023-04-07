У Франкфурті дозволили провести техно-рейв у парку, але не гучніший за спів пташок

У Німеччині влада міста Франкфурт-на-Майні дозволила провести техно-рейв Love Family Park у парку Ребшток, але є одне обмеження — захід має бути не голоснішим за пташиний спів.

Про це пише німецька газета Bild.

Умова від міської влади — захід має бути не гучнішим за 55 децибелів, а з 20:00 навіть за 50 децибелів. Відповідно до таблиці рівнів шуму, це рівень пташиного співу. Для музики фестивалю необхідний дозвіл на відтворення щонайменше 65 децибелів.

«Я можу влаштувати із цим шоу канарок, але не Love Family Park», — сказав організатор Штеффен Чарльз.

Організатор також погодився зменшити кількість гостей до 10 тисяч замість 20 тисяч.