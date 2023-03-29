«Тримайтесь подалі». Амстердам запустив рекламну кампанію, аби зменшити потік молодих британців

Амстердам запустив рекламну кампанію, спрямовану на британців віком від 18 до 35 років, які вводять у пошук слова «паб», «дешевий готель», «холостяцька вечірка» тощо. У ній чоловіків закликають «триматися подалі» від Амстердаму.

Про це пише BBC.

Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи, через що туди часто їдуть британські туристи, аби легально покурити марихуану й відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка обурює місцевих, тому вони вирішили запустити рекламу, у якій поліція затримує чоловіка напідпитку, одягає йому кайданки і бере відбитки пальців.

Також у рекламі роблять акцент на ризиках, повʼязаних із надмірним вживанням алкоголю чи наркотиків, що призводить до хибного іміджового сприйняття Амстердаму.

Як відомо, британські туристичні агенції наперебій пропонують парубочі вихідні в Амстердамі, обіцяючи необмежену випивку, стриптиз, круїзи та відвідування кварталу «червоних ліхтарів», тоді як мешканці нідерландської столиці скаржаться на британців, які мочаться в громадських місцях, блюють у канали, роздягаються та влаштовують пʼяні бійки.

Утім критики назвали рекламу дискримінаційною і такою, що базується на несправедливих стереотипах про британців.