У Південній Кореї жінка склала іспит з водіння з 960-ї спроби

69-річна Ча Са Сун витратила на іспити понад $13 500 та 18 років. Вона проходила іспит в одній з автошкіл Південної Кореї щодня, п’ять днів на тиждень, протягом трьох років.

Про це пише Mirror.

Згодом вона почала складати іспити лише двічі на тиждень. Загалом Ча Са Сун пройшла 960 іспитів перед тим, як нарешті отримати права водія.

Її наполегливість має пояснення: жінці потрібна була ліцензія на торгівлю овочами. Історію південнокореянки помітив місцевий автовиробник Hyundai і навіть подарував їй новий автомобіль вартістю майже $14 000.

«Коли вона нарешті отримала ліцензію, ми всі вийшли, аплодували, обіймали її, дарували квіти. Здавалося, ніби величезний тягар падає з наших спин. У нас не вистачило сміливості сказати їй, щоб вона облишила, тому що вона постійно приходила», — сказав інструктор з водіння.