Науковці шукали ідеальний спосіб їсти Oreo. У межах експерименту розкрутили понад тисячу штук печива

Науковці з Массачусетського технологічного інституту розділили навпіл понад тисячу штук Oreo, щоб знайти ідеальний спосіб поїдання цього печива.

Про це пише The Wall Street Journal.

Перед дослідниками стояло завдання розкрутити печиво таким чином, щоб обидві сторони залишилися з начинкою. В експерименті задіяли реометр — це пристрій, який досліджує деформацію рідин під дією певних сил.

The Wall Street Journal

Печиво Oreo з різними смаками приклеїли до реометра, а потім скручували з різною швидкістю. Ось як це виглядало:

Дослідники протестували тисячу Oreo і виявили, що начинка прилипає лише до однієї сторони приблизно у 80% випадків, і швидкість скручування на це не впливає.

«Ми також тестували печиво вручну — скручували, очищали, натискали, ковзали та виконували інші основні рухи, щоб розібрати Oreo. Не було жодної комбінації, яку ми могли б зробити вручну або на реометрі, що змінила б наші результати», — розповіла керівниця дослідження Крістал Оуенс.

Науковці знайшли вирішення цієї проблеми і запропонували компанії Mondelez, яка виробляє печиво, перевернути сторони так, щоб більш текстурована зовнішня поверхня, де написано слово «Oreo», була всередині. Другий варіант — прикріпити обидві стулки печива одночасно до шматка крему.

Mondelez відмовилася поділитися подробицями процесу виробництва Oreo, але заявила, що, що їм «подобається така креативність».