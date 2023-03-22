У США вʼязні втекли за допомогою зубної щітки. Але попалися в ресторані з млинцями

У США, у штаті Вірджинія, двоє вʼязнів викопали шлях із камери за допомогою зубної щітки, але за кілька годин їх затримали в ресторані Ihop.

Про це повідомляє The Guardian.

Зникнення вʼязнів помітили під час звичайної перевіркиблизько 19:00 у понеділок, 20 березня. Зʼясувалося, що 37-річний Джон Гарза та 43-річний Арлі Немо прорили дірку в стіні вʼязниці за допомогою «примітивних інструментів», зроблених із зубної щітки та металевих предметів. Потім вони перелізли через високий тюремний мур і втекли.

Однак спостережливі громадяни помітили чоловіків у закладі з млинцями Ihop, викликали поліцію, тож втікачів затримали.

Джон Гарза перебував під вартою за звинуваченнями в неповазі до суду, порушенні умовного строку та неявці до суду. Арлі Немо — через шахрайство з кредитними картками, крадіжку кредитних карток, підробку документів, крадіжку в особливо великому розмірі, неповагу до суду та порушення умовного терміну.