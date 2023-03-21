У Флоренції американського туриста оштрафували на $500 за їзду в центрі міста на Ferrari

В Італії, у місті Флоренція американський турист отримав штраф $500 за те, що їздив на Ferrari Spider на Пʼяцца делла Синьйорія — це відома пішохідна площа в історичному центрі міста.

Про це повідомляє CNN.

Туриста затримали 20 березня, коли він припаркував Ferrari Spider. Місцева влада назвала цей вчинок «безглуздим».

Перевірки показали, що чоловік не мав відповідних документів для водіння в Італії на дорогах, не кажучи вже про площу.

«Перевірки показали, що 43-річний водій мав американське посвідчення водія, що не відповідає міжнародним конвенціям, і не мав міжнародного посвідчення водія або офіційного перекладу», — йдеться в заяві муніципалітету Флоренції.

На порушника склали протокол за паркування в пішохідній зоні та водіння за невідповідними іноземними правами.

Площа, якою він проїхав, зазвичай кишить туристами, багато з яких прямують до розташованої поруч галереї Уффіці, де зберігаються найвідоміші твори мистецтва Італії.