«Щоб покращити дисципліну». В Індонезії в рамках експерименту навчання в школах починається о 05:30

В Індонезії у місті Купанг запровадили експеримент із початку занять у школі о 05:30 ранку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Експеримент запровадив губернатор «для поліпшення дитячої дисципліни» для дванадцятикласників 10 шкіл. Школи в Індонезії зазвичай починають навчання о 7-й або 8-й ранку.

Батьки кажуть, що діти «дуже змучені» після навчань і відразу ж засинають. Батьки також невдоволені тим, що діти змушені зранку йти темними вулицями.

Експерти в галузі освіти стверджують, що нова політика може завдати більше шкоди, ніж користі, і вона ніяк не повʼязана з зусиллями щодо покращення якості освіти. Навпаки — нестача сну може негативно позначитися на здоровʼї та поведінці дітей.

У 2014 році Американська академія педіатрії рекомендувала підліткам розпочинати заняття о 08:30 або пізніше, щоб вони мали достатньо часу для сну.