Працівник видавництва вкрав понад тисячу рукописів. Він хотів «поціновувати їх перш за всіх»

У Нью-Йорку на суді колишній співробітник видавництва визнав себе винним у крадіжці понад тисячі рукописів, у тому числі книг Маргарет Етвуд, Саллі Руні та Ієна Макʼюена.

Про це повідомляє The Guardian.

Чоловіка звати Філіппо Бернардіні. Він працював у Лондоні координатором з прав у видавництві Simon & Schuster, яке непричетне до жодного з його злочинів. Він надсилав листи електронною поштою, видаючи себе за агентів та видавців, щоб отримувати романи та інші твори від письменників та їхніх представників.

Чоловік заявив, що ніколи не розголошував отримані ним рукописи, але «хотів тримати їх ближче до грудей і бути одним із небагатьох, хто зможе поціновувати їх раніше, ніж вони потраплять у книгарні». Бернардіні розповів, що відчував «особливий та унікальний звʼязок з автором, коли читав деякі рукописи, майже ніби був редактором цієї книги».

Докладно описуючи, як він почав свою схему отримання рукописів, Бернардіні сказав, що бачив, як ними ділилися «з редакторами, агентами та літературними розвідниками або навіть з людьми, які не з цієї галузі», і запитував, чому він також не може їх отримати.

Починаючи з серпня 2016 року і до свого арешту в Нью-Йорку в січні 2022 року Бернардіні видавав себе за сотні людей у видавничому світі, надсилаючи електронні листи з підроблених облікових записів. «Я писав у тому ж стилі та тією ж мовою, що й мої колишні колеги», — розповів Бернардіні.

Його адвокат Дженніфер Браун розповіла, що Бернардіні ріс самотньою, заляканою дитиною-геєм у консервативній частині Італії та втішався книгами. Вона стверджувала, що він «зазнав професійної та репутаційної катастрофи», і що «факт усунення від видавничої індустрії» був для нього «особливо болючим» через «його бажання почуватися інсайдером галузі». Вирок Бернардіні винесуть 5 квітня.