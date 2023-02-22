На балконі однієї з квартир у Дніпрі виявили 140 кажанів

У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра рятувальники виявили 140 кажанів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До Служби порятунку звернулися мешканці квартири, які розповіли, що на їхньому балконі оселилися кажани. Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка демонтувала підвісну стелю та гіпсокартонні стіни лоджії.

Коли рятувальники прибули на місце, то під утеплювачем виявили цілу зграю кажанів. Фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили в картонну коробку з отворами та передали волонтерам.