У Польщі товстий кіт став найпопулярнішою туристичною памʼяткою міста Шецин

У польському місті Шецин товстого чорно-білого кота на прізвисько Гацек визнали найпопулярнішою туристичною памʼяткою.

Про це повідомляє Insider.

Гацек має ідеальний пʼятизірковий рейтинг на Google Maps і майже 500 відгуків. Щоправда, у 2022 році на Google Maps Гацеку поставили одну зірку за те, що він поцупив сосиску. Кіт за оцінками перевершив інші туристичні памʼятки Щецина, зокрема замок поморських князів, який збудували у 1346 році

19 лютого власники присвяченої Гецику Instagram-сторінки повідомили, що з Google Maps зникла його мітка. Зараз працюють над тим, щоб відновити її..

Імʼя кота вимовляється як gats-ek, у перекладі з польської означає «вухата летюча миша». Гацек уже кілька років живе у критій деревʼяній скриньці на вулиці Кашубській та отримує безліч смаколиків від перехожих.

Місцевий притулок для тварин закликає туристів не годувати Гацека, адже його миска стоїть біля магазину, працівники якого фактично є його опікунами. Нещодавно вони повісили табличку з проханням залишати будь-які їстівні гостинці для Гацека в запечатаних контейнерах.

Кіт уперше привернув міжнародну увагу, коли зʼявився в документальному фільмі на YouTube у 2020 році.