В Івано-Франківську курʼєра засудили до 200 годин громадських робіт через недоставлену їжу з McDonalds

В Івано-Франківську суд призначив курʼєру 200 годин громадських робіт через те, що він не доставив замовлення з McDonaldʼs.

Про це пише Zaxid.net.

Курʼєр свою вину не заперечував і пояснив у суді, що приїхав з другом працювати фотографом, але їм затримали зарплату. Тоді хлопець влаштувався курʼєром.

Він мав доставити клієнту їжу з McDonaldʼs і отримав 950 гривень передплати, але через проблеми з грошима залишив цю суму собі. Замовник свою їжу так і не отримав.

«Пізніше кошти потерпілому повернув. Щиро кається та просить суд його суворо не карати, запевняючи, що такого більше не повториться», — йдеться у вироку.

Міський суд визнав фотографа-курʼєра винним у за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство), та призначив 200 годин громадських робіт. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.