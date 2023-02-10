Роскомнагляд має список слів, якими не варто називати путіна. Наприклад, «трипер, гівнюк і гнида» — і це ще дуже мʼякі слова

Роскомнагляд моніторить соціальні мережі та шукає слова, якими називають президента рф володимира путіна і які росіянам не варто використовувати поряд з його зображенням.

Про це повідомляє російське видання «Медиазона». Журналісти переглянули документ, який передали білоруські хакери «Кіберпартизани». Він називається «Ключові слова-образи» та містить чотири сторінки.

Автором списку є Адьян Борисович Патаєв. «Медиазона» пише, що людина з таким імʼям і прізвищем у 2022 році захистила диплом за програмою «Бізнес-інформатика» у Вищій школі економіки.