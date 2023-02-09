Через рак простати в американця зʼявився ірландський акцент. Це перший такий випадок

У США 50-річний чоловік раптово почав говорити з акцентом, схожим на ірландський. Ця людина не ірландець і навіть ніколи не була у цій країні — акцент зʼявився через рідкісну форму раку передміхурової залози.

Про це пише ScienceAlert.

Синдром іноземного акцента або FAS — це незвичайний розлад мовлення, за якого людина раптово починає говорити з акцентом. Вимова змінюється таким чином, що нагадує ритм іншого діалекту чи мови — звуки набувають іншого фонетичного забарвлення, змінюються наголоси. При цьому загалом мова залишається правильною.

У медичній літературі є лише дві згадки про рак, що спричинив FAS. Це перший випадок, повʼязаний саме з раком простати.

У 2008 році медики зафіксували, як жінка у віці 60 років почала говорити з невизначеним акцентом, коли рак молочної залози поширився в її мозок. В Італії пухлина мозку змінила ритм мовлення у ще однієї жінки 50 років.

Але найчастіше цей синдром повʼязують з інсультами або черепно-мозковими травмами. Найвідоміший випадок стався у Норвегії у 1941 році. Під час бомбардування Осло жінка отримала поранення голови і через кілька місяців почала говорити з німецьким акцентом.

У американця синдром проявився через 20 місяців після встановлення діагнозу. У мозку чоловіка не знайшли жодних видимих пухлин. Він продовжив розмовляти з ірландським акцентом до самої смерті — рак швидко прогресував і зрештою вбив його.

Лікарі підозрюють, що у його випадку FAS був результатом рідкісного паранеопластичного неврологічного розладу. Він виникає, коли рак за межами мозку викликає імунну відповідь, яка може впливати на нервову систему віддалено.