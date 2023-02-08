«Що далі? Містер Бін?» Росія попросила співзасновника Pink Floyd Роджера Вотерса виступити перед Радбезом ООН

Росія попросила співзасновника гурту Pink Floyd Роджера Вотерса виступити перед Радою Безпеки ООН 8 лютого — цю зустріч Москва запросила для обговорення постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

«Побачимо, що він скаже. Він має позицію, і ви її почуєте завтра», — сказав посол росії в ООН Василь Небензя, жартома додавши: «Можливо, він і нам заспіває».

Перший заступник постійного представника рф при ООН Дмитро Полянський уточнив, що росія запросила включення Вотерса як доповідача на засіданні Радбезу ООН.

Дипломат Ради Безпеки ООН за умови анонімності прокоментував Reuters цю ідею: «Раніше російська дипломатія була серйозною. Що далі? Містер Бін?»