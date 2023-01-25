У російському місті Сизрань на реконструкцію Курської битви з картонними танками витратили $30 тисяч

У російському місті Сизрань влаштували реконструкцію Курської битви з картонними танками та саморобними спецефектами — звуки бою відтворювали студенти, які били в долоні. Ось як це виглядало:

Захід провели у спортзалі місцевої філії Самарського державного технічного університету в кінці 2022 року. За даними видання «Медуза», на це виділили 2,2 мільйона рублів (приблизно $3о тисяч).

Реконструкцію організував місцевий депутат від «Єдиної росії» Сергій Іванов. Тепер на нього поскаржилися у прокуратуру. Депутат у відповідь заявив, що його «поливають брудом» перед виборами.