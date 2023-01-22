На Львівщині відсторонили від посади очільника місцевої патрульної поліції через дозвіл своїй дівчині на проїзд площею Ринок

У Львівській області відсторонили від посади очільника місцевої патрульної поліції Романа Пилипенка. Він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд автомобілем через площу Ринок у Львові, яка є пішохідною.

Про це повідомили в Патрульній поліції України.

Напередодні в соцмережах зʼявилося відео, як Пилипенко дарує цю перепустку своїй дівчині. Вона стверджує, що цей дозвіл виданий на її Mercedes.

«За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обовʼязків. Призначено службове розслідування», — зазначили в Патрульній поліції України.