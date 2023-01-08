У Південному Судані затримали журналістів через відео, на якому президент країни обмочився на офіційному заході

У Південному Судані затримали групу журналістів через відео, на якому президент країни обмочився на офіційному заході під звуки гімну.

Про це повідомляє Reuters.

На кадрах видно, як темна пляма розтікається штанами 71-річного Сальви Кіїра під час його виступу на відкритті нової дороги. Відео не транслювалося телебаченням, але поширилося в соцмережах.

Усього затримали шістьох людей — двох відеооператорів, відеоредактора та трьох співробітників відеовідділу державної телекомпанії. Їх підозрюють у тому, що вони злили відео у мережу.

Кіїр обіймає посаду президента з того часу, як Південний Судан здобув незалежність у 2011 році. Урядовці неодноразово відкидали чутки про те, що він нездоровий.