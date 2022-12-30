У Британії клініка замість привітання на Різдво помилково відправила своїм пацієнтам повідомлення, що в них виявили рак

У Великій Британії неподалік міста Донкастер клініка відправила сотням пацієнтів замість привітання із Різдвом повідомлення, що в них виявили рак легенів. Там зазначили, що зробили це помилково.

Про це пише The Telegraph.

Пацієнти лікарні почали отримувати повідомлення, що в них нібито виявили «агресивний рак легенів із метастазами». Після цього їм надійшло інше повідомлення зі щирими вибаченнями та привітаннями з Різдвом та Новим роком.

Багато пацієнтів поскаржилися, що були шоковані такими повідомленнями. Більшість із них взагалі не мала жодних проблем, хоча й були люди, які очікувалися на результати перевірки на рак. Після отримання таких діагнозів вони намагалися зателефонувати на гарячу лінію лікарні, але вона була перевантажена.