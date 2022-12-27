Південна Корея піднімала винищувачі та гелікоптери на перехоплення північнокорейських «дронів», які виявилися зграєю птахів

Південна Корея підіймала винищувачі та гелікоптери для перехоплення нібито північнокорейських дронів, які виявилися зграєю птахів. Також місцевим жителям надіслали сповіщення про небезпеку.

Про це пише Yonhap.

Зграю птахів, яких сприйняли за дрони, помітили в окрузі Ганхва. Туди одразу відправили винищувачі та гелікоптери. Зокрема, через тривогу в повітря підняли літаки F-15 і KF-16 та гелікоптери Apache і Cobra.

Військові виявили та захопили ціль близько 13:00 за місцевим часом і стежили за нею близько трьох годин.

Це вже не вперше південнокорейці сприймають птахів за безпілотники з КНДР. Північнокорейські дроні мають довжину до двох метрів і на радарах відображаються як великі птахи.