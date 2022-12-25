Коханка звинуватила радника президента Шрі-Ланки у сексуальному насильстві над собакою. Він заперечив це та подав у відставку

Коханка колишнього члена парламенту, радника президента Шрі-Ланки Ашу Марасінхе звинувала його в сексуальному насильстві над її собакою.

Про це пише Colombo Gazette.

Адаршаа Карадана стверджує, що жила з Марасінхе вже багато років і одного разу зняла на відео його сексуальні дії з собакою. Після цього, за її словами, вона розлучилася з коханцем.

Жінка наполягала, що вона не мала наміру оприлюднювати своє особисте життя, але хотіла справедливості для свого собаки. Вона також наголошувала, що Ашу Марасінхе намагаються відправити за кордон як дипломата, щоб він міг уникнути правосуддя.

Раніше того ж дня він подав у відставку з посади радника президента з питань парламенту. Видання NewsWire повідомляє, що згодом Марасінхе подав скаргу до Департаменту кримінальних розслідувань (CID).

«Цей фальшивий інцидент зараз у руках судів. Тому я більше не коментуватиму це, і мій адвокат пояснить усі деталі», — зазначив Марасінхе.

За словами його адвоката Праві Карунаратне, ексрадник президента та його коханка мали суперечку щодо компанії, в якій вони є директорами. Через цю суперечку від Марасінхе вимагали велику суму грошей, і саме на тлі цього Карадана оприлюднила звинувачення.