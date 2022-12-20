У США жінка намагались вкрасти подарунки з-під ялинки Роберта Де Ніро

У Нью-Йорку заарештували жінку, яку спіймали на спробі вкрасти подарунки з-під ялинки в будинку Роберта Де Ніро.

Про це повідомляє ABC News.

Жінка вже була відома поліції через численні попередні зломи будинків. Поліцейські побачили, як вночі вона ввійшла в підвал будинку на Верхньому Іст-Сайді. Жінку затримали у вітальні, коли вона намагалася покласти подарунки з-під ялинки у свою сумку.

79-річний актор спустився вниз у своєму халаті після того, як почув галас. Прессекретар Де Ніро сказав, що з актором все гаразд, а інцидент стався в будинку, який він винаймав. Офіцери поліції не знали, що це будинок Де Ніро.