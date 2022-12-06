У Дніпрі памʼятники Пушкіну, Ломоносову та Горькому перенесуть на територію підприємства «Зооконтроль»

У Дніпрі виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення перенести памʼятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим росіянам на територію комунального підприємства «Зооконтроль».

Про це мер міста Борис Філатов повідомив 6 грудня.

Ідеться про памʼятки культурної спадщини, які повʼязані з історією і культурною спадщиною росії та срср. Памʼятники прибирають із публічного простору до моменту ухвалення рішення щодо їх подальшого статусу як памʼяток культурної спадщини. До ухвалення рішення вони будуть зберігатись на території підприємства «Зооконтроль».

«Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть», — написав Філатов.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран