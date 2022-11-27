У Північній Кореї нагородили міжконтинентальну ракету. Вона отримала звання «Герой КНДР»

Північнокорейська міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-17 отримала звання «Герой КНДР», медаль «Золота зірка» та орден Національного прапора 1 ступеня. Відповідне рішення було ухвалене Верховним народним збором КНДР.

Про це пише Reuters із посиланням на держагентство KCNA.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що в намірах його країни мати «безпрецедентні» і «найпотужніші ядерні сили». Ракету Hwasong-17 він назвав «найсильнішою стратегічною зброєю у світі», яка покликана «захистити гідність і суверенітет КНДР».

«[Ракета] наочно довела всьому світу, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі імперіалістів США, і повною мірою продемонструвала свою міць», — сказав диктатор у своєму зверненні.

Кім Чен Ин указом підвищив на посаді десятки офіцерів, які брали участь у недавньому запуску цієї ракети.