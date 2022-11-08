У США створили VR-шолом, який вбиває геймера після смерті його персонажа у грі

Американський мільярдер, співзасновник Anduril Industries Палмер Лакі створив VR-шолом, який вибухає на голові геймера після смерті його ігрового персонажа.

Про це пише Vice.

Вибухівка спрацює автоматично після того, як спеціальний фотодатчик зчитає на екрані блимаючу картинку з написом Game over. На створення такого VR-шолома Лакі надихнуло аніме Sword Art Online.

PALMER LUCKEY

«Ідея повʼязати ваше реальне життя з вашим віртуальним аватаром завжди захоплювала мене — ви миттєво підвищуєте ставки до максимального рівня та змушуєте людей фундаментально переглянути те, як вони взаємодіють із віртуальним світом і гравцями в ньому. Покращена графіка може зробити гру більш реальною, але лише загроза серйозних наслідків може зробити гру справжньою для вас і для всіх інших учасників», — написав Лакі у блозі.

Зараз винахідник продовжує розробляти цей проєкт.

«У мене є плани щодо механізму захисту від несанкціонованого доступу, який, як і NerveGear, унеможливить зняття або знищення гарнітури. Однак існує величезна різноманітність збоїв, які можуть вбити користувача в невідповідний момент. Ось чому я не збирався використовувати його сам», — зазначив Палмер Лакі.

У продаж вбивча гарнітура не поступить. За словами Лакі, він сприймає свій винахід як «твір офісного мистецтва, що спонукає до роздумів про незвідані шляхи в ігровому дизайні».