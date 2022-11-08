У США створили VR-шолом, який вбиває геймера після смерті його персонажа у грі

Американський мільярдер, співзасновник Anduril Industries Палмер Лакі створив VR-шолом, який вибухає на голові геймера після смерті його ігрового персонажа.
Про це пише Vice.
Вибухівка спрацює автоматично після того, як спеціальний фотодатчик зчитає на екрані блимаючу картинку з написом Game over. На створення такого VR-шолома Лакі надихнуло аніме Sword Art Online.
«Ідея повʼязати ваше реальне життя з вашим віртуальним аватаром завжди захоплювала мене — ви миттєво підвищуєте ставки до максимального рівня та змушуєте людей фундаментально переглянути те, як вони взаємодіють із віртуальним світом і гравцями в ньому. Покращена графіка може зробити гру більш реальною, але лише загроза серйозних наслідків може зробити гру справжньою для вас і для всіх інших учасників», — написав Лакі у блозі.
Зараз винахідник продовжує розробляти цей проєкт.
«У мене є плани щодо механізму захисту від несанкціонованого доступу, який, як і NerveGear, унеможливить зняття або знищення гарнітури. Однак існує величезна різноманітність збоїв, які можуть вбити користувача в невідповідний момент. Ось чому я не збирався використовувати його сам», — зазначив Палмер Лакі.
У продаж вбивча гарнітура не поступить. За словами Лакі, він сприймає свій винахід як «твір офісного мистецтва, що спонукає до роздумів про незвідані шляхи в ігровому дизайні».
- Палмер Лакі — засновник стартапу віртуальної реальності Oculus VR. У 2014 році він продав цю технологію компанії Meta Марка Цукерберга за $2 мільярди. Новий «вбивчий» VR-шолом Лакі виглядає як Meta Quest Pro.