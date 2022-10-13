На Закарпатті комунальники заштукатурили знак географічного центру Європи

У селищі Ділове Закарпатської області під час робіт з благоустрою зафарбували напис на знаку географічного центру Європи.

Про це пише Zaxid.net.

Про інцидент розповів закарпатський екскурсовод Сергій Прокоп. Він показав, як знак виглядає зараз:

А ось так він виглядав раніше:

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зазначив, що місцева влада зобовʼязалась відновити напис.

«Коментувати доцільність та правомірність таких дій навіть не буду. Підрозділ ОВА, котрий відповідає за охорону культурної спадщини, вже займається цим питанням. Самоврядування, у зоні відповідальності якого перебуває ця памʼятка, вже планує заходи з відновлення», — сказав Микита.