Двоє росіян припливли на човні до Аляски, щоб уникнути мобілізації. Їх допитують

Двоє росіян, які тікали від мобілізації в росії припливли до Аляски на човні та попросили притулку в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Reuters.

Чоловіків знайшли поблизу міста на Алясці приблизно за 64 кілометри від російського узбережжя. Губернатор Аляски Майк Данліві сказав, що їх допитують.

«Ми не очікуємо безперервного потоку людей або флотилії з людьми. У нас немає жодних ознак того, що це станеться, тому [випадок] може бути разовим», — заявив він.

Російські ЗМІ повідомили, що посольство рф у Вашингтоні знає про втікачів і планує найближчим часом провести телефонну розмову з двома своїми громадянами.

«Люди були доставлені в Анкоридж для огляду, який включає процес скринінгу та перевірки. Далі з ними вчинять відповідно до імміграційного законодавства США», — сказав представник департаменту внутрішньої безпеки США.