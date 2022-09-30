Компанія Apple звільнила віцепрезидента після його жарту у TikTok про «пишногрудих жінок»

Компанія Apple вирішила звільнити віцепрезидента Тоні Блевінса після того, як він зʼявився у вірусному відео на TikTok, де пожартував про те, що заробляє на життя тим, що пестить «пишногрудих жінок».

Про це повідомляє Bloomberg.

У відео від 5 вересня до Тоні Блевінса підійшов блогер Деніел Мак, який запитує власників дорогих автомобілів, чим вони займаються. Коли Блевінса запитали, чим він заробляє на життя, той відповів: «Люблю дорогі машини, граю у гольф і пестую пишногрудих дам, але у вихідні та святкові дні відпочиваю».

Відео набрало понад 40 тисяч лайків в Instagram та 1,3 мільйона переглядів у TikTok. Після того, як кліп був опублікований, деякі члени відділу операцій та закупівель Apple повідомили про це відділу кадрів, потім компанія розпочала розслідування. Тоні Блевінс підтвердив інцидент Bloomberg, заявивши, що зустріч відбулася 18 серпня. «Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб щиро вибачитися перед усіма, хто був ображений моєю помилковою спробою пожартувати», — сказав він.

Блевінс — віцепрезидент компанії Apple із закупівель і відповідає за укладання угод із постачальниками та партнерами. Нещодавно він працював над угодою компанії про супутниковий звʼязок із Globalstar, вів переговори про стільникові модеми з Qualcomm та Intel, а також відповідав за зниження вартості багатьох важливих компонентів мобільних пристроїв Apple. Блевінс пропрацював у компанії 22 роки.