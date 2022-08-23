В Угорщині звільнили синоптиків за неправильний прогноз погоди на національне свято

Двох провідних метеорологів Угорщини звільнили через помилковий прогноз погоди, що викликав політичний резонанс. Про це повідомляє BBC.

На суботу, 20 серпня, у країні оголосили «найбільший феєрверк у Європі», щоб відсвяткувати національне свято День Святого Стефана, але за сім годин до запланованого початку уряд відклав захід, пославшись на попередження про екстремальні погодні умови — зливу.

Уряду довелось відкласти захід на тиждень, а прогнозована злива пройшла повз столицю. Служба опублікувала публічні вибачення, пояснивши, що стався «найменш імовірний» результат і що невизначеність є частиною прогнозування погоди. Ця ситуація і призвела до звільнення начальника та заступника начальника Національної метеослужби.

Реакція в Угорщині на звільнення посадовців метеослужби була неоднозначною. Крім цього, близько 100 тисяч людей підписали петицію із закликом скасувати феєрверк під час війни у ​​сусідній Україні та запровадити заходи жорсткої економії. Прихильники уряду, однак, розлютилися через передбачувану некомпетентність синоптиків і сподіваються, що феєрверк відбудеться наступної суботи, 27 серпня.