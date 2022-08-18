Науковці розгадали таємницю стародавньої істоти без ануса. Її знайшли у 2007 році

Науковці розгадали еволюційну таємницю мікроскопічної колючої істоти віком 500 мільйонів років із ротом, але без заднього проходу.

Про це пише BBC.

Крихітну скамʼянілість цієї морської тварини знайшли у 2017 році. На думку дослідників, вона може бути найдавнішим відомим предком людини. Стародавню істоту назвали Saccorhytus coronarius та умовно віднесли до групи вторинноротих — примітивних предків хребетних.

Художник із Кембріждського університету відтворив ймовірний вигляд цієї міліметрової істоти.

Cambridge University Press

Нове дослідження показало, що Saccorhytus може належати до зовсім іншої групи тварин. Команда науковців із Китаю та Великої Британії провела дуже детальний рентгенівський аналіз істоти та дійшла висновку, що вона належить до групи екдізозоїв — предків павуків і комах. Однією із причин цієї еволюційної плутанини була відсутність у тварини заднього проходу.

«Можливо, він втратив його під час власної еволюції — ймовірно, анус йому не був потрібен, тому що він міг просто сидіти в одному місці з одним отвором для всього», — пояснила дослідниця Емілі Карлайл із Бристольського університету в ефірі BBC Radio 4 Inside Science.

Під час первинного огляду науковці інтерпретували отвори, які оточували рот істоти, як пори для зябер — примітивну особливість вторинноротих.

Коли вчені розглянули тварину більш детально за допомогою потужного рентгенівського випромінювання, вони зрозуміли, що насправді це була основа колючок, що відламалися.

«Saccorhytus мав жити в осадових відкладеннях в океані, зі своїми шипами, які утримували його на місці. Ми думаємо, що він просто сидів там — у дуже дивному середовищі з великою кількістю тварин, які виглядали, як деякі сучасні істоти. Але багато з них виглядали абсолютно як прибульці. Ми ще дуже багато можемо дізнатися про його середовище», — сказала Карлайл.