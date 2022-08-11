У Бразилії жінка намагалась обдурити матір на $142 мільйони. У справі були екстрасенси, негативна енергія і «духовне лікування»

У Бразилії арештували 48-річну жінку, яка намагалась обманути 82-річну матір Женевʼєву Богичі, дружину покійного колекціонера творів мистецтва Жана Богичі, на $142 мільйони — у вигляді творів мистецтва, коштовностей та готівки.

Про це повідомляє Reuters.

Арешт Сабіни Колл Богичі викрив «тривожну мережу шахрайства», яке тривало роками і передбачало залучення «екстрасенсів». У справі заарештували всього пʼятьох людей, ще двоє у розшуку.

Афера розпочалася у 2020 році, коли до Женевʼєви звернувся екстрасенс із пророцтвами про швидку смерть її дочки. Потім жінку спрямували ще до кількох екстрасенсів, які, за словами поліції, використали особисту інформацію, яку надала дочка, щоб обдурити матір та змусити її переказати гроші для оплати «духовного лікування». У наступні місяці фігуранти фізично погрожували Женевʼєві, а дочка кілька місяців утримувала її вдома. Сабіна та її спільник, який видавав себе за екстрасенса, забирали з дому матері картини, стверджуючи, що їх було проклято негативною енергією, яку треба відмолювати.

Після майже року жорстокого поводження з боку Сабіни та її спільників вдова вирішила звернутися до поліції. За цей період у неї викрали 16 картин, серед них роботи відомих бразильських художників, таких як Ціцеро Діас, Рубенс Герхман та Альберто Гіньяр. Частину картин вже встигли продати, частину знайшла поліція.