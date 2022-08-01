Зеленський відповів на петицію про заміну монумента Катерині ІІ в Одесі на памʼятник гею-порноактору

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заміну в Одесі памʼятника російській імператриці Катерині ІІ на памʼятник американському гею-порноактору Біллі Геррінґтону.

Президент послався на постанову Кабінету міністрів України від 8 вересня 2004 року № 1181, згідно з якою памʼятники місцевого значення встановлюються рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. За словами Зеленського, памʼятник Катерині ІІ («Засновникам Одеси») був встановлений відповідно до рішення Одеської міської ради від 4 липня 2007 року.

«З огляду на викладене та з урахуванням норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції», — зазначив Зеленський.

У листі до Одеської міської ради президент також написав про важливість захисту національних інтересів та опрацювання питань щодо очищення громадського простору від обʼєктів та памʼяток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи.