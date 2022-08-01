Турист заплатив майже $2 тисячі штрафу за незадекларований сніданок з McDonaldʼs

Пасажира, який подорожував з індонезійського острова Балі до Австралії, оштрафували в аеропорту через сніданок з McDonaldʼs.

Про це повідомляє CNN.

Мандрівник заплатив $1874 в аеропорту Дарвіна після того, як службовий собака Зінта виявив у рюкзаку пасажира «ряд незаявлених продуктів ризику» — бургери МакМафін з яйцем і яловичими ковбасками і круассан із шинкою.

Усе через нові правила біобезпеки, які ввела влада після того, як спалах ящуру в Індонезії поширився на популярний серед австралійських туристів острів Балі.

«Це буде найдорожча їжа з Маку, яку будь-коли куштував цей пасажир», — сказав міністр сільського господарства, рибальства та лісового господарства Мюррей Ватт.

«Цей штраф вдвічі перевищує вартість авіаквитка на Балі, але я не співчуваю людям, які вирішили порушити суворі заходи біозахисту в Австралії. Нещодавні виявлення показують, що вас спіймають. В Австралії немає ящуру, і ми хочемо, щоб так і залишалося», — додав міністр.