У Москві «робот-шахіст» зламав палець дитині на турнірі. Робот виявився не ігровим, а промисловим

У столиці росії на шаховому форумі Moscow Chess Open «робот-шахіст» зламав палець семирічному гравцеві, коли той намагався походити.

Про це повідомляють TJournal і Baza.

Інцидент потратив на відео. На записі видно, що машина придавила палець хлопчику, після того як зробила свій хід. Хлопцю допомогли ті, хто був поряд, але від гіпсу це його не вберегло.

Батьки дитини заявили, що хочуть звернутися до прокуратури, але віцепрезидент Федерації шахів Москви Сергій Смагін вважає, що хлопчик сам порушив правила. За його словами, хлопець повинен був трохи почекати перед своїм ходом. Смагін зазначив, що цей робот «грає вже давно, років 15», і за цей час із ним не відбувалося нічого подібного.

ЗМІ пишуть, що насправді з дитиною та іншими учасниками грав не спеціальний турнірний робот, а звичайний промисловий робот з ігровою прошивкою. Це означає, що через масу і швидкість його повинні монтувати в бетонну основу, а люди поряд із ним мають дотримуватися техніки безпеки і носити будівельні каски.