У США збирають гроші на плавучу клініку для абортів

У США збирають кошти на плавучу клініку репродуктивного здоровʼя. Її планують створити на борту корабля у федеральних водах поза зоною дії законів штатів, де заборонили аборти.
Про це повідомляє Associated Press.
Ідею запропонувала гінеколог із Каліфорнії Мег Отрі. За задумом, судно з медичним центром на борту ходитиме у федеральних водах Мексиканської затоки за межами дії регіональних законів.
«У нашій країні стався справжній напад на репродуктивні права, і я все життя виступаю за репродуктивне здоровʼя та свободу вибору. Ми маємо вигадувати творчі та осмислені варіанти допомоги, щоб обмежені у правах люди отримали медичне обслуговування, на яке вони заслуговують», — заявила Отрі.
Зараз на цей проєкт збирають гроші. Пожертви приймає некомерційна організація PRROWESS (скорочення від «Захист репродуктивних прав жінок, які загрожені через державні закони»).
- 24 червня Верховний суд США скасував рішення, яке робило аборти конституційним правом жінок. Суд скасував рішення у справі «Роу проти Вейда» 1973 року, яке визнало конституційним право на аборт. Видання підкреслює, що це рішення матиме колосальний вплив, оскільки приблизно половина штатів готові заборонити або різко обмежити аборти.