У Японії чоловік після бару загубив флешку з особистими даними всіх мешканців міста

У Японії, у місті Амагасакі, чоловік після роботи пішов у бар з колегам і загубив флешку із особистими даними всіх мешканців міста — а це майже півмільйона людей.

Про це повідомляє NBC News.

Чоловік працює у компанії, що надає пільги домогосподарствам, звільненим від податків. Він переніс особисту інформацію мешканців усього міста на флешку, а потім пішов у бар із колегами. На USB-накопичувачі були домашні адреси та реквізити банківських рахунків кожного з 460 тисяч жителів Амагасакі, а також інформація про домогосподарства, які отримують державну допомогу.

Чоловік тримав сумку, коли вийшов із бару. Але потім заснув на вулиці, а прокинувшись о третій ночі, пішов собі додому. За шість годин по тому він зателефонував на роботу, щоб попросити вихідний. У той же день чоловік повідомив про зникнення сумки і USB-накопичувача своєму менеджеру.

Чоловік порушив правила компанії, перенісши дані на портативні носії. Компанія ще не вирішила, як його покарати, «але вживе суворих заходів». Компанія також стежитиме за даркнетом, аби переконатися, що немає витоку даних.

Враховуючи, що компанія була субпідрядником, уряд міста також може відповідати за неефективний контроль за обробкою даних. Міська рада заявила, що створить комітет зовнішніх експертів, щоб розслідувати інцидент та запобігти його повторенню.