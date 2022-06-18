Президент США Джо Байден упав з велосипеда під час прогулянки

Президент США Джо Байден упав, коли намагався злізти з велосипеда. Це сталося під кінець суботньої прогулянки в державному парку Кейп-Хенлопен біля його пляжного будинку в Делавері.

Про це повідомляє Associated Press.

79-річний Байден та перша леді Джилл Байден закінчували ранкову поїздку, коли президент вирішив підʼїхати до натовпу прибічників, які стояли біля велосипедної доріжки. Байден зліз з велосипеда, упав на правий бік і перекотився на спину. Президент швидко зібрався й кілька хвилин говорив із людьми.

Байден запевнив, що не постраждав. «Я в порядку. Я зачепився ногою», — сказав він журналістам після того, як агенти секретної служби США швидко допомогли йому підвестися.